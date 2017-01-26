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ABD ile Meksika arasına duvar

Trump'tan Meksika Devlet Başkanı Nieto'ya, 15 milyar dolarlık 'duvar' parası resti

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Ocak, () - ABD Başkanı Trump, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun iki ülke arasına 15 milyar dolar maliyet biçilen duvarın örülmesi için 'para ödemeyeceklerini' açıklamasının ardından, Trump, 'Ödemek istemiyorlarsa,...

Trump'tan Meksika Devlet Başkanı Nieto'ya, 15 milyar dolarlık 'duvar' parası resti

Edip Sönmez / İstanbul, 26 Ocak, () - ABD Başkanı Trump, Meksika Devlet Başkanı Nieto'nun iki ülke arasına 15 milyar dolar maliyet biçilen duvarın örülmesi için 'para ödemeyeceklerini' açıklamasının ardından, Trump, 'Ödemek istemiyorlarsa, Nieto'nun ABD ziyareti de iptal edilmeli" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin Meksika ile 60 milyar dolarlık ticaret açığı var. NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) başından beri tek taraflı bir anlaşma oldu. Çok sayıda iş ve şirket kaybedildi" diyerek Meksika'ya tepki gösterdi.
Açıklamasında ayrıca "Eğer Meksika bu fazlaca ihtiyaç duyulan duvarın parasını ödemeye isteksizse, o zaman gerçekleşecek buluşmayı iptal etmek daha iyi olacaktır," diyen Başkan Trump böylece, Beyaz Saray'da gerçekleşmesi planlanan resmi ziyaretin iptalini istedi. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, 31 Ocak'ta ABD'yi ziyaret ederek Donald Trump'la görüşecekti.
'15 milyar dolarlık duvar'
ABD'li Senatör Mitch McConnell de bugün yaptığı konuşmada, Meksika sınırına duvar örmenin maliyetinin 12 ila 15 milyar dolar arasında değişeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.
Nieto bugün yaptığı açıklamada, "Defalarca kez söyledim, Meksika asla duvar için para ödemeyecek," demişti.

(Fotoğraflı)

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