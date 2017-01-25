Trump'tan büyük gaf!

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yemini ettiği gün toplanan kalabalığa ilişkin yeni bir gafa imza attı.

Yemin törenine katılanların sayısı ile ilgili medyada yer alan haberlere sert bir karşılık veren ve 20 Ocak'ta gerçekleşen törende 1.5 milyon kişinin bulunduğunu öne süren Trump, basını yalan haber üretmekle suçlayıp, gazeteciler için 'yeryüzündeki en haysiyetsiz insanlar' ifadelerini kullanmasının ardından, ABD Başkanlığı (POTUS) Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Trump, fotoğrafa iliştirdiği mesajda, 'Dün ulaştırılan bir fotoğraf, alt ve üst kat basın salonlarında sergilenecek. Teşekkürler Abbas!" dedi. Trump, fotoğrafı POTUS hesabından kendisini izleyen 22 milyon kişi ile paylaştı. Ancak, 20 Ocak günü başkanlık yemini eden Trump'ın paylaştığı kalabalık fotoğrafının, Trump'ı protesto etmek için yapılan kadınlar yürüyüşü'nün yapıldığı 21 Ocak tarihinin bulunması büyük gafı gözler önüne serdi.

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