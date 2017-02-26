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Trump'tan bir ilk daha

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği gala gecesine katılmayacağını duyurdu. Amerikan medyasının vize, göçmenler, sığınmacılar, Meksika sınırına duvar ve kadınlara yönelik...

Trump'tan bir ilk daha

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği gala gecesine katılmayacağını duyurdu. Amerikan medyasının vize, göçmenler, sığınmacılar, Meksika sınırına duvar ve kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle sıklıkla eleştirdiği Trump, dün Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda yaptığı konuşmada, kendisini eleştiren medya kuruluşlarını yalan haber üretmekle eleştirmiş, ABD'nin önde gelen yayın organlarının muhabirlerinin Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısını izlemelerine izin verilmemişti. Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenleyeceği gala gecesine katılmayacağını, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK ()

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