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Trump: Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - ABD Başkanlığı görevine kısa süre sonra başlayacak olan Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi. ABD Başkanlığına...

Trump: Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırabiliriz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - ABD Başkanlığı görevine kısa süre sonra başlayacak olan Donald Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulduğu takdirde Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, ABD’nin Rusya ve Çin’le kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkanlık görevini 20 Ocak’ta Barack Obama’dan devraldıktan sonra ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

Trump, “İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?” dedi.

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