Trump: Rusya, başkanlık koltuğuna geçtiğimde ülkemize daha fazla saygı duyacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova 12 Ocak () - ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Rusya’nın ABD’ye karşı siber atak düzenlemesinin yanlış olduğunu ve bunu bir kez daha yapmayacağını bildirdi.

Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bunu yapmaması gerekiyordu ve bunu bir kez daha yapmayacak. Rusya ben başkanlık koltuğuna geçtiğim zaman ülkemize daha fazla saygı duyacak” ifadesini kullandı.

Daha önce Trump düzenlenen basın konferansında Rusya’yı siber ataklardan sorumlu tutan gizli servislere hak verdi, fakat bu tür atakların birçok ülke tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, gizli servislerin 6 Ocak’ta yayınladığı raporda Rusya’nın çıkarına hiçbir şey olmadığının altını çizdi.