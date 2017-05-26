Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Trump, Ramazan mesajı yayınladı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Mayıs, () - ABD Başkanı Donald Trump, tüm İslam dünyasının Ramazan ayını kutladı ve "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir ramazan geçirmeleri" dileğinde bulundu. Trump’ın mesajı Beyaz Saray’ın...

Trump, Ramazan mesajı yayınladı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Mayıs, () - ABD Başkanı Donald Trump, tüm İslam dünyasının Ramazan ayını kutladı ve "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir ramazan geçirmeleri" dileğinde bulundu.

Trump’ın mesajı Beyaz Saray’ın resmi internet sayfasında yayınlandı. Trump mesajında, Ramazan'ın yoksun olanlara yardım etme, bağışlayıcı olma, şiddete karşı çıkma ruhu olduğunu belirtti.

Bu yıl Ramazan ayının bu anlayışa zıt olarak İngiltere ile Mısır’da yaşanan terör olaylarının yasının tutulduğu zamana denk geldiğini anımsatan Trump, bu tür terör olaylarının toplumları korkuya düşürmek yerine güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret sırasında 50’yi aşkın Müslüman ülkenin liderleriyle bir araya geldiğini anımsatan Trump, ‘Müslüman dünyadaki en kutsal iki mekanında, ülkelerimiz ve dünya için barış, güvenlik ve refah uğruna ortaklık mesajı vermek üzere bir araya geldik. Riyad’da iletilen mesajımı tekrar ediyorum: Amerika, ortaklarımızla birlikte teröre ve onu besleyen ideolojiye karşı hep ayakta kalacaktır. Ramazan ayı boyunca, gelecek nesillerin bu felaketten kurtulmalarını ve huzur içinde ibadet etmelerini ve birlik olmalarını sağlamamız için her önlemi almaya kararlıyız’ dedi.

Başkan Trump, tüm Müslümanlara oruç, ibadet ve hayır geleneği içinde bir Ramazan geçirmeleri dileğinde bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246