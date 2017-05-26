Trump, Ramazan mesajı yayınladı

Nafiz Albayrak / New York, 26 Mayıs, () - ABD Başkanı Donald Trump, tüm İslam dünyasının Ramazan ayını kutladı ve "Amerikan halkı adına tüm Müslümanlara huzurlu bir ramazan geçirmeleri" dileğinde bulundu.

Trump’ın mesajı Beyaz Saray’ın resmi internet sayfasında yayınlandı. Trump mesajında, Ramazan'ın yoksun olanlara yardım etme, bağışlayıcı olma, şiddete karşı çıkma ruhu olduğunu belirtti.

Bu yıl Ramazan ayının bu anlayışa zıt olarak İngiltere ile Mısır’da yaşanan terör olaylarının yasının tutulduğu zamana denk geldiğini anımsatan Trump, bu tür terör olaylarının toplumları korkuya düşürmek yerine güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret sırasında 50’yi aşkın Müslüman ülkenin liderleriyle bir araya geldiğini anımsatan Trump, ‘Müslüman dünyadaki en kutsal iki mekanında, ülkelerimiz ve dünya için barış, güvenlik ve refah uğruna ortaklık mesajı vermek üzere bir araya geldik. Riyad’da iletilen mesajımı tekrar ediyorum: Amerika, ortaklarımızla birlikte teröre ve onu besleyen ideolojiye karşı hep ayakta kalacaktır. Ramazan ayı boyunca, gelecek nesillerin bu felaketten kurtulmalarını ve huzur içinde ibadet etmelerini ve birlik olmalarını sağlamamız için her önlemi almaya kararlıyız’ dedi.

Başkan Trump, tüm Müslümanlara oruç, ibadet ve hayır geleneği içinde bir Ramazan geçirmeleri dileğinde bulundu.