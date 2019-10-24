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Trump: Petrol yatakları, ABD ele geçirene kadar DEAŞ’ın elindeydi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD ele geçirene kadar DEAŞ’ın elindeydi” ifadelerini kullandı. Trump, “Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları,...
DIŞ HABERLER 24.10.2019, 18:43
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD ele geçirene kadar DEAŞ’ın elindeydi” ifadelerini kullandı.
Trump, “Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD, Kürtlerin (YPG/PKK) yardımıyla ele geçirene kadar DEAŞ’ın elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir DEAŞ’ın bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.
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