türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...
Trump Davos'a gidecek
Trump Davos'a gidecek
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...

Trump: Oprah'yı yenebilirim

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak () - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda Oprah Winfrey'yi yenebileceğini söyledi. Trump Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Winfrey'nin genel seçimlere katılma ihtimali...

Trump: Oprah'yı yenebilirim

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak () - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda Oprah Winfrey'yi yenebileceğini söyledi.
Trump Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Winfrey'nin genel seçimlere katılma ihtimali hakkında sorulan soruya, "Evet Oprah'yı yenebilirim. Onunla yarışmak çok eğlenceli olur. Oprah'yı çok iyi tanıyor ve seviyorum fakat seçimlere katılacağını sanmıyorum" dedi.
ABD'de Pazar günü düzenlenen Altın Küre ödüllerinde ünlü televizyon yapımcısı Oprah Winfrey'nin kadınların güçlenmesi ve kendi köklerine ilişkin konuşması sosyal medya ve haber yayınlarında büyük bir yer edinmişti. Törendeki konuşmasının ardından, Winfrey'nin ABD 2020 başkanlık seçimlerine katılacağı iddiaları üzerine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışında "Oprah'yı yenebileceğini" söyledi.
The Guardian'ın haberinde, "Demokratik siyasetiyle uzun zamandır yakından ilgilenen ve yıllardır Amerikan kültürüne ilham veren Winfrey, seçimlere katılıp katılmayacağıyla ilgili iddialar konusunda bir açıklamada bulunmadı" denildi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314