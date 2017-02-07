Trump: Obama, terörün bir numarası İran'la anlaştı

Edip Sönmez / İstanbul, 7 Şubat, () - ABD Başkanı Trump, Putin ve Rusya ile ilişkileri olduğu iddialarını reddederek, İran'ın 'terörün bir numarası' olduğunu, Obama yönetimi İran'la anlaşırken, kendisini eleştirenlerin bunu sorun etmediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya karşı olumlu yaklaşımlarda bulunduğu iddiasıyla kendisine yönetilen eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Trump, "Putin'i tanımam, Rusya'yla bir alakam yok ama nefretçiler çılgına dönmüş durumda" diye yazdı.

"Fakat Obama, terörün bir numarası olan İran'la anlaşma yapabilir, orada sorun yok," diyen Trump, Obama yönetiminin İran'la yapmış olduğu nükleer anlaşmayı hatırlatarak kinayede bulundu.

Trump, son olarak gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri nedeniyle ve terör örgütlerine destek verdiği iddiasıyla İran'a yeni yaptırımlar uygulanması kararı almıştı.