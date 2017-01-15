Trump: ‘Obama Demokratları’ bana oy verdi

Edip Sönmez / İstanbul, 15 Ocak, () - ABD’nin yeni seçilen başkanı Donald Trump, “Demokratlar çok öfkeliler çünkü pek çok ‘Obama Demokratı’ bana oy verdi” açıklamasıyla, kendisini eleştiren Demokrat Partililere yanıt verdi.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ayrıca, “Ülkemize geri getirdiğim tüm bu iş alanlarının sayısı daha da artacak. Otomotiv şirketleri ve diğerleri, eğer ülkemizde iş yapmak istiyorlarsa, yeniden burada üretmeye başlamak zorundalar. Biz kazandık” ifadeleriyle, yerli üretim ve istihdam projesine verdiği önemi vurguladı.