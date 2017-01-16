Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Trump: NATO demode oldu ama halen önemli

Edip Sönmez / İstanbul, 16 Ocak, () - Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırılarının önlenmesini sağlayamadığı için NATO’nun artık demode olduğunu düşündüğünü, ancak yine de kendisi adına ittifakın hala çok önemli...

Trump: NATO demode oldu ama halen önemli

Edip Sönmez / İstanbul, 16 Ocak, () - Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırılarının önlenmesini sağlayamadığı için NATO’nun artık demode olduğunu düşündüğünü, ancak yine de kendisi adına ittifakın hala çok önemli olduğunu söyledi.

İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda “NATO’nun modasının geçtiğini söyleyince çok eleştiri aldım” diyen Trump, “NATO demode, çünkü terörün icabına bakmıyor. İki gündür çokça tepki aldım. Ama sonra ‘Trump haklı’ demeye başladılar” ifadelerinde bulundu.

“NATO Üyeleri Yeterli Katkı Sağlamıyor”

NATO üyesi olan pek çok ülkenin, ABD’nin savunma desteğine sahip olmanın karşılığını adil biçimde ödemediklerini de sözlerine ekleyen Trump, “Ödemeleri gerekeni ödeyen sadece beş ülke var” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55