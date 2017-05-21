Trump: Müslüman ülkeler, terörle mücadeleye öncülük etmeli (1)

Riyad, 21 Mayıs, () - İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, terörle mücadele için birlikte çağrısında bulunduğu bir konuşma yaptı.

"Müslüman ülkeler, teröre karşı mücadeleye öncülük etmeli," diyen Trump, IŞİD ve diğer radikal terör örgütlerinin en ölümcül etkiyi ve hasarı yine Arap ülkelerine vermiş olduğunu vurguladı.

Kendi yaşam tarzlarını başkalarına dayatmada bulunmayacaklarını, ziyarete kimseye ders vermek için gelmediğini belirten Trump, Suudi Arabistan'la yapılan askeri anlaşmalara da değindi. ABD Başkanı, "Suudi dostlarımızın, harika Amerikan savunma şirketleriyle kazançlı anlaşmalar yapmalarına yardım edeceğiz," sözü verdi.

Terörü İslam'la bağdaştıran ifadeyi kullanmadı

Trump, Batılı siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılan ve kendisinin de yakın zamanda yemin töreninde sarf etmiş olduğu "radikal İslamcı terörizm" ifadesini Suudi Arabistan'da kullanmadı.

ABD hükümeti ile Körfez Arap ülkelerinin, terörle mücadeleyle ilgili hususlarda uzlaştıkları bildirildi.

Görüntü Dökümü:

- Trump'ın konuşması (TV kaydı)