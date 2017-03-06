Trump mülteci kararnamesini yeniden imzaladı

Nafiz Albayrak / New York, 6 Mart, () - ABD Başkanı Donald Trump, vize ve göçmenliğe sınırlama getiren yeni kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, seyahat, vize ve göçmenliğe yönelik yeni düzenleme getiren ancak Federal Mahkeme tarafından geri çevrilen kararnameyi bugün yeniden imzaladı. Daha önce nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getiren kararnamenin yeni düzenlemesinde, Irak listeden çıkarıldı.

Mahkemenin seyahat yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiği önceki kararnamede yer alan listede Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen bulunuyordu. Kararname ayrıca Amerika’nın mülteci kabul programlarını askıya almıştı. Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak yeniden imzaladığı kararnamede Suriye'li sığınmacılar da kapsam dışı bırakıldı.

Trump, kapsamlı ve geçici seyahat yasağının, ABD'ye teröristlerin girişini engellemeye yönelik olduğunu savunmuştu.