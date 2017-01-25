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Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı (2)

(Görüntü dökümüyle) Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak, () - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına duvar inşa edilmesini onayladı. 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra görevine başlayan Trump,...

Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı (2)

(Görüntü dökümüyle)

Nafiz Albayrak / New York, 25 Ocak, () - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına duvar inşa edilmesini onayladı.

20 Ocak'ta yemin ettikten sonra görevine başlayan Trump, sınır muhafızlarının sayılarının artırılmasını, kaçak göçmenlerin gözaltı sürelerini geçireceği yeni yerler açılmasını ve kaçakların sınırdışı edilmelerini de onayladı.

Seçim kampanyası sırasındaki söylemlerini, göreve gelir gelmez uygulamaya sokan Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye yasal göçmen alınmasına da sınırlamalar getirmesi bekleniyor. Trump'ın bu uygulamalarının Müslüman Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik olacağı öngörülüyor. Bu ülkeler arasında özellikle Suriye, Sudan, Somali, Irak, İran, Libya ve Yemen bulunuyor. Trump'ın ABD vizesini almayı zorlaştırıcı önlemler almayı planladığı da belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:
- (TV Kaydı) Trump'ın açıklaması

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