Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

Trump: Medya “Görev tamamlandı” sözümü çarpıtıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, Fransa ve Birleşik Krallık ile birlikte, Suriye’ye düzenlediği saldırının ardından resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yer alan “Görev tamamlandı!”...

Trump: Medya “Görev tamamlandı” sözümü çarpıtıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, Fransa ve Birleşik Krallık ile birlikte, Suriye’ye düzenlediği saldırının ardından resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yer alan “Görev tamamlandı!” sözünün, Twitter üzerinden yaptığı başka bir paylaşımda, medya tarafından çarpıtıldığını söyledi.
ABD, Fransa ve Birleşik Krallık Cumartesi günü havadan gerçekleştirildikleri füzeli saldırıdan sonra Trump, resmi Twitter hesabından, “Saldırı başarıyla gerçekleştirildi. Fransa ve Brileşik Krallık’a bilgelik ve güçlü askeri destekleri için teşekkür ederim. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı!” diye teşekkür etmişti.
Trump'ın paylaşımının ardından, Rusya ve Bolivya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden tepkiler yükselirken, Birleşik Krallık Parlamento üyeleri de, saldırıya katılma kararını alan Başabakanı Theresa May'e tepki göstermişti.
Trump bugün resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda söz konusu, “Görev tamamlandı!” söyleminin “oldukça güzel bir askeri terim” olduğunu belirterek, medya tarafından çarpıtıldığını vurguladı. Trump yaptığı paylaşımda, “Suriye’ye gerçekleştirilen saldırı o kadar doğru bir şekilde gerçekleştirildi ki, ‘Yalan Haberciler’ söz konusu ‘Görev Tamamlandı’ söyleminden başka çarpıtacak bir şey bulamadı. Bu sözlerimi de çarpıtacaklar fakat bu söylemin oldukça güzel bir askeri terim olduğunu düşünüyorum. Daha çok kullanılmalı!” dedi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314