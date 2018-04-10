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Trump: Kuzey Kore’yle Mayıs veya Haziran başında görüşeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump “Mayıs veya Haziran başında” Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceğini söyledi. Trump Beyaz Saray Bakanlar Kurulu’yla yaptığı toplantının ardından gazetecilere...

Trump: Kuzey Kore’yle Mayıs veya Haziran başında görüşeceğiz

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Nisan () – ABD Başkanı Donald Trump “Mayıs veya Haziran başında” Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceğini söyledi.
Trump Beyaz Saray Bakanlar Kurulu’yla yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mayıs'ta ya da Haziran başında onlarla bir araya geleceğiz; karşılıklı saygı gösterileceğine inanıyorum ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yok edilmesine ilişkin bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum" dedi.
ABD yetkilileri Pazar günü Kim Jong Un’un nükleer silahlanmanın durdurulmasının tartışılmasına açık olduğunu belirtmiş ve iki lider arasında bir görüşme olacağının sinyalini vermişti. İki liderin de söz konusu zirveye hazırlık amacıyla görüştükleri iddiaları daha önce ortaya çıkmışken, Trump’ın Kim Jong Un’la bir araya gelmesi bir ABD Başkanı’nın Kuzey Kore lideriyle yüz yüze görüşmesi bakımından bir ilk olarak görülüyor.
Trump söz konusu görüşmelerle ilgili eski ABD liderlerine sitem ederek, “Bu görüşmeler yıllar önce gerçekleşmeliydi fakat önceki başkanlar Kuzey Kore’yle görüşmemeyi tercih etti. Fakat eğer Kuzey Kore’yle beş, 10 veya 15 yıl önce görüşseydik her şey daha kolay olabilirdi” dedi.

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