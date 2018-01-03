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Trump Kuzey Kore’nin “düğmesi” ile alay etti

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak () – ABD başkanı Trump’ın Salı günü twitter’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iki ülkenin nükleer cephaneliklerinin gücü üzerine yaptığı paylaşım endişeleri artırırken, esprilere sebep oldu. Trump,...

Trump Kuzey Kore’nin “düğmesi” ile alay etti

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak () – ABD başkanı Trump’ın Salı günü twitter’da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a iki ülkenin nükleer cephaneliklerinin gücü üzerine yaptığı paylaşım endişeleri artırırken, esprilere sebep oldu.
Trump,  “Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 'Nükleer Düğme her zaman masamda dedi'. Tükenmiş ve aç bırakan rejiminden birisi lütfen ona bende çok daha büyük ve güçlü bir ‘nükleer düğme’ olduğunu bildirir mi, üstelik benim ‘düğmem’ çalışıyor!” yazdı.
Çevrimiçi olarak verilen cevap, nükleer silahlar kadar potansiyel felaket olan bir konunun, bunları kullanma gücüne sahip bir adam tarafından sosyal medyada bu şekilde tartışmaya açılmasından duyulan endişe oldu.
Bazı yorumcular Trump'ın gelecek hafta "En Yalancı ve Yozlaşmış Medya Ödülleri" ni kazanacağına dair bir duyuru ve küresel havayolu güvenliğinde rekor bir yılın sorumlusu olduğuna dair bir beyan da dahil olmak üzere Salı günü atılan tweetlerin ABD başkanı ile ilgili bir şeylerin yanlış olduğunu gösterdiğini söyledi.
Korku ve endişe yayan tweetlerle ilgili bazı insanlar başkanın söyleminin seviyesini sorguladı. Bu tweet'lerin birçoğu aile gazetesinde basılabilir nitelikte değil ve nedeni The Guardian köşe yazarı Jonathan Freedland şu şekilde ifade etti: “Başkanın söylemi 'benimki sizinkinden daha büyük' seviyesine indi.”
Yazar ve komedyen Nick Jack Pappas ise konuyla ilgili olarak şöyle espri yaptı: “Trump, Kim Jong Un'a ‘daha büyük ve daha güçlü’ nükleer düğmesi hakkında övündü ancak endişelenmeye gerek yok ne de olsa bu sadece bir soyunma odası konuşması.”
Trump’ın tweet’i kendi yok oluşlarından endişe duyduklarının altını çizen bir dizi kişi tarafından kınandı. Bazı kullanıcılar, Twitter'ın böyle bir paylaşımı şiddet tehditlerini önleme politikasının bir ihlali olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi.
CNN sunucusu ve muhabiri Brian Stelter, Trump'ın Twitter hizmet şartlarını ihlal edip etmediğini sorduktan sonra, Beyaz Saray sosyal medya direktörü Dan Scavino Jr, onu Twitter'ı başkanın hesabına karşı harekete geçmeye çağırmakla suçladı.
Bay Stelter, Twitter ile temas kurduğunu ancak derhal geri dönüş almadığını söyledi.
Başkanın destekçilerinden bazıları, küresel istikrarsızlıktan ve kendi halkına sık sık acı çektirmekten sorumlu bir “diktatör” olarak Bay Kim'in şımartılmaya değil, hakarete maruz kalmaya layık olduğunu yazdı.

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