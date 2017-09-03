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Trump: “Kuzey Kore’nin açıklamaları ve hareketleri tehditkar ve tehlikeli”

İstanbul, 3 Eylül () – ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin nükleer testi ile ilgili olarak Twitter üzerinden, “Kuzey Korenin açıklamaları ve hareketleri ABD için giderek daha tehditkar ve tehlikeli hale geliyor” mesajını paylaştı. Çin’in,...

Trump: “Kuzey Kore’nin açıklamaları ve hareketleri tehditkar ve tehlikeli”

İstanbul, 3 Eylül () – ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin nükleer testi ile ilgili olarak Twitter üzerinden, “Kuzey Korenin açıklamaları ve hareketleri ABD için giderek daha tehditkar ve tehlikeli hale geliyor” mesajını paylaştı.

Çin’in, Kuzey Kore’nin nükleer denemelerine bir son vermek için çabaladığını ancak yetersiz kaldığını söyleyen Trump, "Kuzey Kore, Çin için de büyük bir tehdit ve utanç kaynağı oldu" dedi.
Mesajlarında Güney Kore’nin taviz veren politikasının işe yaramadığını vurgulayan Trump, “Onlar (Kuzey Kore) sadece tek bir şeyden anlar." dedi.

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