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Trump: Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti olacak

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı planı açıkladı. Trump, "Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti olacak" dedi.

DIŞ HABERLER 28.01.2020, 21:28 28.01.2020, 23:49
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Trump: Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti olacak

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' adlı tek taraflı planı açıkladı. Trump, "Kudüs bölünmeden İsrail’in başkenti olacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Trump, "Her iki taraf da barışı istiyor ve İsrail barışı gerçekten çok istiyor. Gelecekte, Filistin devleti olacak bir toprak da yaratacağız ve burada terörizmi katı bir şekilde reddedecek olan bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Burada Kudüs, bölünmeden İsrail’in başkenti olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek. Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir daha geri gelmeyecek. Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanıdım" dedi.
'FİLİSTİN’İN BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYE SAHİP OLMA ŞANSI OLACAK'
İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmenin ABD için en önemli şeylerden birisi olduğunu belirten Trump, "Belki de en önemlisi, İran ile yapılan bu korkunç nükleer anlaşmadan ABD’nin çıkmasını sağladım. Dürüst olmak gerekirse belki de en önemlisi buydu. Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi halde adaletsiz olur. Filistinliler için de bağımsız bir ülkeye sahip olma şansı olacak. Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak. Yıllarca Filistin halkına verilen sözler tutulmadı ve bunu hayal kırıklığını yaşadıklarını biliyorum. Bunları bir kenara bırakmalılar. Bizim ortaya koyduğumuz plan onların topraklarını iki katına çıkacak. Başkentlerinde bir ABD büyükelçiliği kurulacak" diye konuştu.
'50 MİLYAR DOLAR DESTEK SAĞLANACAK'
Söz konusu plan kapsamında, Filistin halkının kendi ayakları üzerinde duracağını ve gelirinin ikiye, üçe katlayacağını iddia eden Trump, "İsrail, Ürdün Kralı ile birlikte çalışarak bölgedeki kutsal mabetlerin güvenliği sağlama konusunda iş birliği yapacaklar. 50 milyar dolarlık bir destekle birlikte yeni kurulacak Filistin devletinin ekonomisi tesis edilecek. Bir milyon Filistinli için iş imkanı sağlanacak. Filistin halkının geliri ikiye üçe katlanacak. Bizim vizyonumuz artık Filistinlilerin yardım ile yaşamalarını sağlayan döngüden onları kurtarmak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını destekleyeceğiz. Hamas’ın, İslami Cihat örgütünün kötü faaliyetlerini yasaklayacak kanunlar olacak ve finansal olarak terörün hiçbir şekilde destek almamasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
'İRAN REJİMİ ZAYIFLADI'
Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran rejiminin gücünün zayıfladığına belirterek, "İran rejimi izole oldu ve zayıfladı. Kasım Süleymani öldürüldü. Hizbullah’ın lideriyle beraberlerdi ve iyi bir şey yapma niyetinde değillerdi. İran, oradaki İsrail düşmanlığını hep kullandı. Kendi yetersizliklerini örtmek için hep İsrail düşmanlığını kulandı. İsrail ile hep savaş halinde olmaları gerektiğini söylediler" dedi.

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