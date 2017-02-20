Trump İsveç’in açıklama talebini Twitter’dan yanıtladı

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Şubat () – Donald Trump’ın Cumartesi günü Florida’nın Melbourne kentinde, açık hava toplantısındaki konuşmasında Cuma akşamı İsveç’te bir şeylerin olduğunu ima ederek, "Dün gece İsveç’te ne olduğunu gördünüz. İsveç! Kim buna inanırdı... İsveç" sözlerine, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama isteyen İsveç’e yanıtı da Trump verdi.

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Benim İsveç’te neler olup bittiğine ilişkin sözlerim, Fox News’ta yayımlanan göçmenler ve İsveç’e ilişkin programa gönderme yapıyordu" dedi.

İsveç, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü Florida’nın Melbourne kentinde, açık hava toplantısındaki konuşması ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama istemiş, Dışileri Sözcüsü Catarina Axelsson da, "Sorunun ne olduğuna açıklık getirilmesini istedik. Trump’ın neyi kastettiğini bilmiyoruz" diye konuşmuştu.

İsveç Hükümeti’nden Trump’ın konuşmasına ilk resmi yorum da dün akşam İsveç televizyon kanalı SVT’nin "Agenda" programına katılan Çalışma Bakanı Ylva Johansson’dan gelmiş, İsveçli Bakan, "Ne kastettiğini bilmek istiyoruz. ABD Başkanı konuşunca bütün dünya dinliyor. Diğer ülkelerdeki terör olaylara bağlı olarak İsveç hakkında ne kastettiğini ya da neyi işaret ettiğini

anlamadığımız biçimde konuşuyor. Bu sorunun cevabını alabilmek uygun olur" diye konuşmuştu.

Trump’ın Twitter üzerinden yanıtı ise İsveçli bakanın bu konuşmasından iki saat sonra geldi. (Fotoğraflı)