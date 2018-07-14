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Trump İskoçya’ya geçti, gösteriler ise sürüyor

Celal Sönmez / Londra, 14 Temmuz () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile resmi göruşmelerde bulunmak üzere Londra’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretlerinin ikinci durağı İskoçya’ya geçti, Londra'da...

Trump İskoçya’ya geçti, gösteriler ise sürüyor

Celal Sönmez / Londra, 14 Temmuz () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile resmi göruşmelerde bulunmak üzere Londra’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretlerinin ikinci durağı İskoçya’ya geçti, Londra'da Trump karşıtı gösteriler devam ederken, İskoçya'da Turnberry ve Edinburg’da da gösterilerin olması bekleniyor.

Kraliçe ile beş çayı içen ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’e Brexit planını – önce desteklemediğini, sonrasında ise – desteklediğini söyleyen Trump ve eşi haftasonunu İskoçya’nınTurnberry kentindeki kendisine ait golf tesislerinde geçirecek.

İskoçya’da beş bin polis Trump’ın güvenliği için görev başında.

Trump’ın Ayrshire’daki konutunda golf oynayacağına dair İngiliz basınında haberler çıktı. Annesi İskoç olan ve İskoçya’da doğan Trump için İskoç Parlamentosu’nda Cumartesi günü ulusal bir gösteri düzenlenecek.

Trump’ın iki günlük Londra temasları süresinde Londra’da ve Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde Trump karşıtı protestolar oldu. Dünkü protestolara Londra’da 100 bin kişi katıldığı düşünülüyor.

Yüzbinlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde onlarca sivil toplum kuruluşu Trump’ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri protesto edildi.

Kentin birçok yerinde toplanan yüzbinlerce gösterici Trump’ı protesto etti ve dev bir “Trump bebeği” uçan balonu Londra semalarında gezdi.

Trump’ın Turnberry’deki golf arazisine bakan bölgeye keskin nişancı polisler yerleştirilirken, bir Greenpeace göstericisi paragliding yaparak arazinin yakınından geçen bir uçaktan atladı.

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