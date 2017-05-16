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Trump: IŞİD ve PKK terör örgütlerine karşı Türkiye'ye destek veriyoruz

Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'da Türkiye saatiyle 20.07'de tamamlanan görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump ortak basın açıklaması yaptı. Trump, Türkiye ile onlarca yıldır müttefiklik ilişkisi içinde olduklarını vurgulayarak,...

Trump: IŞİD ve PKK terör örgütlerine karşı Türkiye'ye destek veriyoruz

Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'da Türkiye saatiyle 20.07'de tamamlanan görüşmenin ardından Erdoğan ve Trump ortak basın açıklaması yaptı.

Trump, Türkiye ile onlarca yıldır müttefiklik ilişkisi içinde olduklarını vurgulayarak, Kore Savaşı'nda birlikte savaştıklarını ve bunu unutmadıklarını ifade etti. Trump: "Türk halkı son dönemde korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Destek ve başsağlığımızı ilettik. IŞİD ve PKK terör örgütlerine karşı Türkiye'ye destek veriyoruz," dedi.

"Erdoğan’ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" diyen Trump, "Onların muhteşem cesaretlerini gördük. Kore’deki savaştaki cesaretleri, bizim askerlerimizin unutmadığı şeylerdendir. McCarty, Türk askerlerinin şerefini ve cesaretini takdir etmişti ve dünyanın en iyi askerlerden olduğunu söylemişti. Türkiye’yi terör örgütü ile olan mücadelede destekliyoruz. Türkiye’nin liderliğinden de mutluyuz. Türkiye’nin çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz," ifadelerini kullandı.

 

Görüntü Dökümü:

- Ortak basın toplantısından görüntüler

- Trump'ın konuşması

- Erdoğan'ın konuşması

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