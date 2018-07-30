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Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump İran ile ne zaman isterlerse görüşebileceğini ve olası bir görüşmenin hem taraflar hem de dünya için olumlu olacagını söyledi. Geçtiğimiz günlerde, İran Cumhurbaşkanlığı...

Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump İran ile ne zaman isterlerse görüşebileceğini ve olası bir görüşmenin hem taraflar hem de dünya için olumlu olacagını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek için sekiz defa talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini söylemişti.
Trump bugün yaptığı açıklamada, "Ortada savaş, ölüm ve kıtlık ihtimali varsa, bir görüşmenin hiç bir zararı olmaz" dedi.

 

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