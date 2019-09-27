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Trump: İran görüşmek için yaptırımları kaldırmamı istedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ‘ABD’nin tüm yaptırımları kaldıracağını’ söylediklerini belirtmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran görüşmek için yaptırımları...
DIŞ HABERLER 27.09.2019, 17:01
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ‘ABD’nin tüm yaptırımları kaldıracağını’ söylediklerini belirtmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran görüşmek için yaptırımları kaldırmamı istedi" dedi.
Ruhani’nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ile İran’ın görüşmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve görüşme yapıldığı takdirde ‘ABD’nin tüm yaptırımları kaldıracağını’ söylediklerini belirtmesinin ardından Trump açıklamada bulundu.
Ruhani’nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ile İran’ın görüşmesi konusunda ısrarcı olduğunu ve görüşme yapıldığı takdirde ‘ABD’nin tüm yaptırımları kaldıracağını’ söylediklerini belirtmesinin ardından Trump açıklamada bulundu.
Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran görüşmek için benden kendilerine uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabiki de hayır dedim!" ifadelerini kullandı.
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