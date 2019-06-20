ABD () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran’a yönelik yaptığı paylaşımda ‘İran çok büyük bir hata yaptı’ ifadelerini kullandı.
Trump: İran çok büyük bir hata yaptı
ABD () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran’a yönelik yaptığı paylaşımda ‘İran çok büyük bir hata yaptı’ ifadelerini kullandı.
20 Haziran 2019 Perşembe 17:27
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