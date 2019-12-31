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Trump, Irak’taki protestolardan İran’ı sorumlu tuttu
Irak’ta ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolara dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama...
DIŞ HABERLER 31.12.2019, 15:54
Irak’ta ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolara dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor” dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “İran bir ABD’li müteahhidi öldürdü, birçok kişiyi de yaraladı. Güçlü bir şekilde karşılık verdik ve her zaman da vereceğiz. Şimdi de İran, Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor. Bu olaydan tamamen sorumlu tutulacaklar. Ek olarak, Irak’ın elçiliği korumak için kuvvetlerini kullanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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