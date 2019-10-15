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Trump: İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek!” dedi.
DIŞ HABERLER 14.10.2019, 15:08 15.10.2019, 00:21
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek!” dedi.
Trump, “200 yıldır birbirleriyle savaşan insanlar arasındaki başka bir savaşa dahil olmayacağız. Avrupa’nın DEAŞ’lı tutsakları geri alması için bir şansı vardı, ancak ödeme yapmak istemediler. ‘Bırakın ABD ödeme yapsın’ dediler. Kürtler (YPG/PKK) DEAŞ tutsaklarını, bizi de içeri çekmek için salıyor olabilir. Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolayca yakalanabilir. Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar sona erecek!” ifadelerini kullandı.
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