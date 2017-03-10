Trump'ın ikinci seyahat yasağına karşı tepkiler başladı

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,() - Hawaii'nin ardından Washington New York ve Hawaii eyaletleri başsavcıları da ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak ikinci kez çıkardığı vize ve seyahat yasağının yürürlüğe girmesini engellemek için Federal Mahkeme'ye başvuracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesine üç ay süreyle yasak getiren ayrıca mülteci kabul programını dört aylığına askıya alan kararnameyi Pazartesi günü imzalamıştı. İlk kararnamede yasaklı ülkeler listesinde bulunan Irak, ikinci kararnamede listeden çıkartılmıştı.

Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson, ilk kararnameye göre göreceli değişiklikler yapılarak Başkan Trump'ın imzaladığı ikinci kararnamenin de anayasal açıdan sorunlu olduğunu söyledi. İkinci kararnamenin yaratacağı etkinin daralmadığını savunan Ferguson, 'Bu tamamen Müslümanlara yönelik bir yasak' diye konuştu. Yeni kararnamenin 16 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi, buna karşı açılan davaların da 15 Mart tarihinde görülmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında imzaladığı ilk göç ve seyahat yasağı kararnamesi hem ABD'de içerisinde hem de dünyadan yoğun tepkiyle karşılanmış, kararnameye karşı ülke genelinde çok sayıda dava açılırken, bu davalardan ikisinde Federal Temyiz Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.