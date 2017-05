Trump'ın eli yine boş kaldı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - ABD'nin 'first lady'si Melania Trump, ABD Başkanı eşi Donald Trump'ın elini yine boş bıraktı.

İsrail'de karşılama töreninde, elini tutmak isteyen eşi Donald Trump'ın elini, elinin tersiyle geri iten Melania Trump, bu kez de Roma'da Air Force One uçağından inerken Donald Trump'ın elini tutmak istemesi üzerine ani bir refleks göstererek elini çekti. Melania Trump, davranışının dikkat çekmemesi için elini saçlarına atarak saçlarını düzeltiyormuş gibi yaptı.

Öte yandan Donald Trump ise Katolik dünyasının lideri Papa Francis ile görüşmek için Roma'dan Vatikan'a geçti.