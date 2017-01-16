Trump ile otomotiv firmaları arasında üretim polemiği

Edip Sönmez / İstanbul, 16 Ocak, () - Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump’ın, üretimini ABD içinde yapmadığı takdirde ağır vergi yükü getireceğini söylediği Alman otomotiv firması BMW’den, Trump’a sert tepki geldi. General Motors firması da, Trump’ın isteğine uymayacaklarını açıkladı.

Donald Trump, Meksika’da açılması planlanan fabrikada ABD’ye gönderilecek BMW marka otomobillerin üretilmesi planına karşı, gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

The Times gazetelerine verdiği röportajda “ABD için araba üretebilirler ama ABD’ye gelen her bir araç başına yüzde 35 vergi öderler,” diyen Trump, BMW firmasının Meksika’da değil, ABD sınırları dâhilinde fabrikasını inşa etmesini istedi.

2019’da Meksika’da açılacak olan BMW fabrikası, 3 serisi Sedan otomobiller üretecek ve Almanya ile Çin’de bulunan fabrikalarla birlikte, sadece ABD’ye değil, tüm dünyaya ihraç edilecek.

Gabriel: ‘ABD Daha Kaliteli Otomobil Üretsin’

Alman Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Böylesi bir gümrük vergisi uygulamak, Amerikan otomotiv sanayisini kötüleştirecek, zayıflatacak ve pahalılaştıracaktır,” dedi.

Trump verdiği röportajda ayrıca, Amerikan arabalarının Almanya’da satılmıyor ancak Alman arabalarının ABD’de fazlaca satılıyor olmasından şikayet etti. “Almanya’da kaç Chevrolet görüyorsunuz? Pek yok, belki de hiç yok. Bu, tek yönlü bir akış,” diyen Trump, serbest ticareti desteklediğini ancak kendisi için akıllıca bir ticaret olması gerektiğini belirtti.

Sigmar Gabriel bu açıklamaya karşılık ise, ABD’nin de kendileri kadar çok ihracat yapabilmesi için “Amerikalıların daha iyi otomobiller üretmesi gerek” cevabını verdi.

Trump’ın vergi ve tehditlerinin ardından Ford, Meksika’daki 1,6 milyar dolarlık otomobil fabrikası planından vazgeçmiş, ABD içinde 2000 kişiye iş imkanı sağlayacak yeni bir fabrika planı yapmıştı.

Chevrolet, Buick, Cadillac, Saab ve Vauxhall gibi çok sayıda otomobil markasını bünyesinde barındıran General Motors’un CEO’su Mary Barra ise, küçük otomobil üretimini Meksika’dan ABD’ye taşıma planları olmadığını açıkladı. Barra, ‘üretim ve fabrika yatırımları çok önceden verilen kararlardır; kolayca geri alınamaz,” dedi.

Trump’ın Meksika’da üretim yapan firmalardan yüzde 35 gümrük vergisi alınacağını açıklamasının ardından, BMW, Volkswagen ve Daimler firmalarının hisseleri değer kaybetmeye başladı.