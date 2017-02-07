New York/ 7 Şubat, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin detaylarını Beyaz Saray açıkladı. İki lider bu akşam telefonda görüşecek. Doland Trump’ın Erdoğan ile görüşmesinden 20 dakika sonra İspanya Başbakanı Rajoy ile görüşmesi planlanıyor.
Trump ile Erdoğan telefonda görüşecek
New York/ 7 Şubat, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin detaylarını Beyaz Saray açıkladı. İki lider bu akşam telefonda görüşecek. Doland Trump’ın...
07 Şubat 2017 Salı 16:58
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