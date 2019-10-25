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Trump: İhlal halinde yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Güvenli Bölge’den çekilen Kürtlere (YPG/PKK) ateş açmaması gerektiğini anlıyor. İhlal halinde yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok”...
DIŞ HABERLER 25.10.2019, 18:09
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Güvenli Bölge’den çekilen Kürtlere (YPG/PKK) ateş açmaması gerektiğini anlıyor. İhlal halinde yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok” ifadelerini kullandı.
Trump, “Türkiye, Güvenli Bölge olarak bilinen yerden çekilen Kürtlere (YPG/PKK) ateş açmaması gerektiğini tamamen anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor. DEAŞ’ı Kürtler emniyete alırken, Türkiye ise yedek destek olarak hazır” dedi.
Trump ayrıca, daha sonra yaptığı paylaşımda, “ABD Kasım 2016’dan beri trilyonlarca dolar kazandı. Diğerleri aşağı gitti. Bizim gücümüz ekonomiktir, yeniden inşa edilen ordumuzu kullanmaktan çok daha iyi bir alternatif. Petrol güvence altına alındı. Askerlerimiz başka yerlere gitmek için bölgeyi terk ediyor. Eve geliyorlar! Orada sadece 30 günlüğüne olmamız gerekiyordu, bu 10 yıl önceydi. 20 yıldır Orta Doğu’yu yanlış adlandıranlar anlaşmadan ne elde ettiğimizi sorduğunda, basitçe diyorum ki, petrol, askerlerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.
Trump, “Türkiye, Güvenli Bölge olarak bilinen yerden çekilen Kürtlere (YPG/PKK) ateş açmaması gerektiğini tamamen anlıyor. İhlal halinde geniş çaplı yaptırımların uygulanacağını tekrarlamama gerek yok. İyi gidiyor. DEAŞ’ı Kürtler emniyete alırken, Türkiye ise yedek destek olarak hazır” dedi.
Trump ayrıca, daha sonra yaptığı paylaşımda, “ABD Kasım 2016’dan beri trilyonlarca dolar kazandı. Diğerleri aşağı gitti. Bizim gücümüz ekonomiktir, yeniden inşa edilen ordumuzu kullanmaktan çok daha iyi bir alternatif. Petrol güvence altına alındı. Askerlerimiz başka yerlere gitmek için bölgeyi terk ediyor. Eve geliyorlar! Orada sadece 30 günlüğüne olmamız gerekiyordu, bu 10 yıl önceydi. 20 yıldır Orta Doğu’yu yanlış adlandıranlar anlaşmadan ne elde ettiğimizi sorduğunda, basitçe diyorum ki, petrol, askerlerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.
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