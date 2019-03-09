ABD () - ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti. Trump burada kasırgada hayatını kaybeden 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret ederek, yakınlarını kaybedenlere taziyede bulundu.
Trump hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret etti
ABD () - ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti. Trump burada kasırgada hayatını kaybeden 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret ederek, yakınlarını...
09 Mart 2019 Cumartesi 09:51
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