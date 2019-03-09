Trump hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret etti

ABD () - ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti. Trump burada kasırgada hayatını kaybeden 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret ederek, yakınlarını...

09 Mart 2019 Cumartesi 09:51