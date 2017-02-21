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"Trump herkesle arkadaş olabilir."

istanbul, 21 Şubat () - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump’ın herkes arakdaş olabileceğini söyledi. Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD topraklarına girmesini yasaklamasına...

"Trump herkesle arkadaş olabilir."

istanbul, 21 Şubat () - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump’ın herkes arakdaş olabileceğini söyledi.

Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD topraklarına girmesini yasaklamasına rağmen, el-Cubeyr ABD Başkanı’nın Arap dünyasına karşı olumlu bir tavır takınacağını düşündüğünü söyledi.

Adil el-Cubeyr, haftasonu katıldığı Münih Güvenlik Konferansında, “İnanıyorum ki, Trump herkesle dostane ilişkiler kuracak.” dedi.

Eski ABD Büyükelçisi olan el-Cubeyr sözlerine devam etti, “Her lider gibi, O da ülkesi için en iyisini yapmaya çalışacaktır.” dedi.

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