“Trump, her zaman Rusya ile saygıya dayanan ilişkilere değindi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın her zaman Rusya ile karşılıklı çıkarlara dayanan saygılı ilişkiler kurulmasını istediğini söyledi.

Lavrov “Voskresnoye Vremya” programında yaptığığı konuşmada, "ABD Başkanı Trump ne seçim öncesi kampanyalarında ne de başkan olduktan sonra hiçbir zaman Rusya ile kötü ilişkiler kurulmasını istediğini söylemedi. Aksine, Rusya dahil olmak üzere tüm ülkelerle ortak çıkarları temel alan karşılıklı saygının mevcut olduğu ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi” dedi.

Lavrov,, “Bana göre, Trump’ın öncelikleri hiçbir zaman değişmedi” diyerek, ortak çıkarların başında terörle mücadelenin geldiğini belirtti.