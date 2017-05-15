Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

“Trump, her zaman Rusya ile saygıya dayanan ilişkilere değindi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın her zaman Rusya ile karşılıklı çıkarlara dayanan saygılı ilişkiler kurulmasını istediğini söyledi. Lavrov “Voskresnoye...

“Trump, her zaman Rusya ile saygıya dayanan ilişkilere değindi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın her zaman Rusya ile karşılıklı çıkarlara dayanan saygılı ilişkiler kurulmasını istediğini söyledi.
Lavrov “Voskresnoye Vremya” programında yaptığığı konuşmada, "ABD Başkanı Trump ne seçim öncesi kampanyalarında ne de başkan olduktan sonra hiçbir zaman Rusya ile kötü ilişkiler kurulmasını istediğini söylemedi. Aksine, Rusya dahil olmak üzere tüm ülkelerle ortak çıkarları temel alan karşılıklı saygının mevcut olduğu ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi” dedi.
Lavrov,, “Bana göre, Trump’ın öncelikleri hiçbir zaman değişmedi” diyerek, ortak çıkarların başında terörle mücadelenin geldiğini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246