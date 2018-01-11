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Trump: Göçmenler için bir sınır duvarı olmadan çözümler işe yaramaz

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak () – ABD Başkanı Donald Trump. yüz binlerce genç göçmeni korumak için yapılan herhangi bir tasarının sınır duvarı için finansman sağlaması gerektiğini söyledi. Başkan, Norveç Başbakanı Erna Solberg...

Trump: Göçmenler için bir sınır duvarı olmadan çözümler işe yaramaz

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak () – ABD Başkanı Donald Trump. yüz binlerce genç göçmeni korumak için yapılan herhangi bir tasarının sınır duvarı için finansman sağlaması gerektiğini söyledi.
Başkan, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında "Duvar olması gerekiyor... Hangi çözüm olursa olsun, duvar olmalı; çünkü, duvar olmadan hiçbir çözüm işe yaramaz" dedi.
Trump, "belgesiz göçmenleri" korumak için Kongre'den geçecek bir düzenlemeyi "imzalayacağı"nı da vurgulayarak, Kongre üyelerini uyardı.
Demokratlar ve birçok Cumhuriyetçi, Trump'ın ABD-Meksika sınırında fiziksel bir bariyer oluşturması için federal fonlara yetki vermek istemiyor.
Trump, Obama döneminden kalma Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programını altı aylık bir gecikme ile Eylül ayında sona erdirdi.
Yönetim planına göre, Kongre düzenlemeleri değiştiremezse DACA 5 Mart'ta sona erecekti.
Salı gecesi bir hakimin Trump'un DACA'yı sona erdirme girişimini geçici olarak engelleme kararı, yasal düzenleme için önceden belirlenmiş zaman çizelgesini de karmaşık bir duruma soktu.
İki partili bir senatör grubu, göçmenlere ilişkin düzenleme üzerinde bir anlaşmaya varmak için bir araya gelirken, birkaç Cumhuriyetçi senatör de, DACA'yı yasaya koyacak, sınır duvarı için fon sağlayacak, zincir göçü sona erdirecek, “başlangıç noktası” olarak adlandırdıkları bir göç tasarısı yayınladı.

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