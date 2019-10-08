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Trump: Erdoğan 13 Kasım’da konuğum olarak ABD'ye gelecek
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da konuğu olarak ABD’ye geleceğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, “Birçok insan Türkiye’nin,...
DIŞ HABERLER 08.10.2019, 15:53
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da konuğu olarak ABD’ye geleceğini açıkladı.
Trump yaptığı açıklamada, “Birçok insan Türkiye’nin, ABD’nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu unutabiliyor. Aslında, F-35 jetlerimiz için çelik çerçeveyi yapıyorlar. Aynı zamanda, bana İdlib’de birçok yaşamı kurtarmada ve uzun yıllar hapis cezası kalan Rahip Brunson’un benim talebimle iyi halde geri dönmesine yardım ettiler” dedi. Trump ayrıca, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu hatırlatarak, 13 Kasım’da Erdoğan’ı ABD’ye konuğu olarak davet ettiğini açıkladı.
Trump yaptığı açıklamada, “Birçok insan Türkiye’nin, ABD’nin önemli bir ticaret ortağı olduğunu unutabiliyor. Aslında, F-35 jetlerimiz için çelik çerçeveyi yapıyorlar. Aynı zamanda, bana İdlib’de birçok yaşamı kurtarmada ve uzun yıllar hapis cezası kalan Rahip Brunson’un benim talebimle iyi halde geri dönmesine yardım ettiler” dedi. Trump ayrıca, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu hatırlatarak, 13 Kasım’da Erdoğan’ı ABD’ye konuğu olarak davet ettiğini açıkladı.
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