Trump, elektromanyetik saldırı riskinin araştırılmasını istedi

Erkan Öz, () - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine karşı özellikle elektrik altyapısının yok edilmesine yönelik bir elektromanyetik darbe (EMP) saldırısı yapılması riskinin araştırılması için bir başkanlık emri yayınladı.

Bloomberg’in haberine göre Amerikalı bilim insanları uzun süredir hedef bölge üzerinde yüksek irtifada bir nükleer bomba patlatılması sonucu oluşturulacak EMP ile elektrik altyapısını ve elektrikle çalışan bir çok teknolojik aleti devredışı bırakabilecek bir saldırı ihtimaline karşı yönetimi uyarıyordu.

Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, Trump’ın yayınladığı başkanlık emrinin bir EMP savunma sistemi kurulması için Kamu ve özel sektörüz planlama çalışmalarına yönlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Buna göre Trump sadece askeri saldırılar kaynaklı değil kozmik olayların yol açabileceği EMP’lere karşı da tedbir alınmasını istiyor.

ABD’de yayın yapan investors.com haber sitesi, Şubat ayında, Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya’nın büyük bütçeler ile EMP Silahları üzerinde çalıştıklarını öne sürmüştü.

Haber sitesine göre, tek bir EMP dalgasının hedefine ulaşması dahi ABD’yi tamamıyla etkisiz hale getirebilir. Nükleer bir bombanın uzayda infilak ettirilmesi ile çok güçlü bir EMP büyük bir alana yayılıyor. Saldırı sonucunda hedef bölge karanlığa gömülüyor. Bilgisayarlar, bir çok taşıt aracı, haberleşme sistemleri, nükleer güç tesisleri, uydu sistemleri, buzdolapları ve daha birçok kritik elektronik cihaz çalışmaz hale geliyor.

EMP saldırısı sonrasında tüm kritik altyapı çalışamaz duruma geleceği için bir yıl gibi bir sürede Amerikalıların yüzde 90’ının hayatını kaybedebileceği belirtiliyor. Can kayıplarının bir patlamadan dolayı değil açlık, temiz su kaynaklarına erişim zorluğu, hastalıklar, ilaç ve tedavi yetersizliği, güvenliğin ortadan kalkması gibi nedenlerden dolayı olacaği ifade ediliyor.

Daha önce Kongre’de EMP saldırısı riskini araştırmak üzere bir komite kurulmuş fakat 2017 yılında bu komitenin bütçesi kesilmişti. Komitenin faal olduğu dönemde yaptığı incelemelere göre özellikle Rusya ve Çin EMP oluşturmak üzere yüksek irtifalarda infilak ettirilecek çok güçlü nükleer silahlar üzerinde yıllardır çalışıyor.

Oysa ABD’nin bir EMP saldırısından ciddi şekilde etkilenmesi için bu tip süper bombalara da ihtiyaç yok. Komiteye göre Kuzey Kore’nin bir EMP saldırısı düzenleme kabiliyeti var.

Komiteye göre EMP oluşturacak nükleer silahları üretmek normal nükleer bombaları yapmaktan çok daha kolay. Bu silahların çok hassas hedefleme yapmalarına da gerek yok. Ayrıca EMP bombaları, füzeler, uydular, savaş uçakları ve hatta ticari uçaklar ve meteoroloji balonları ile bile hedefe taşınabiliyor.