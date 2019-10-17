Trump: Birliklerimizin güvenliği için mücadele edebilen tek kişi benim

ABD, () - ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, "Birliklerimizin güvenliği için mücadele edebilen, onları saçma ve pahalıya mal olan sona ermeyen savaşlardan eve getirebilecek tek kişi benim ve hor görülüyorum" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında programcı Buck Sexton’un "Barack Obama başkanken ve bu iç savaş için 'siyasi uzlaşma' sağlamaya çalışırken, Suriye'de yaklaşık 500 bin kişi öldürüldü. Medya, Suriye politikası dolayısıyla son 72 saate, 7 yıllık katliam süresince olduğundan daha öfkeli" ifadelerine yer veren Trump, "Birliklerimizin güvenliği için mücadele edebilen, onları saçma ve pahalıya mal olan sona ermeyen savaşlardan eve getirebilecek tek kişi benim ve hor görülüyorum. Demokratlar her zaman bu pozisyonu sevdi, ta ki ben bu pozisyona gelene kadar. Demokratlar her zaman duvarları sevdi, ta ki ben inşa edene kadar. Burada neler olduğunu görüyor musunuz?" dedi.