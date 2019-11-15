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Trump: Biden’ı yenmek için Ukrayna’nın yardımına ihtiyacım yok
ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana’daki mitinginde, “Joe Biden’ı yenmek için Ukrayna’nın yardımına ihtiyacım yok” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana’daki mitinginde, azil sürecini tetikleyen Ukrayna’ya ilişkin açıklamalarda...
DIŞ HABERLER 15.11.2019, 11:23
ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana’daki mitinginde, “Joe Biden’ı yenmek için Ukrayna’nın yardımına ihtiyacım yok” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana’daki mitinginde, azil sürecini tetikleyen Ukrayna’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, “Bunu bir düşünün ve sonra beni düşünün. 'Uykulu Joe Biden'ı yenmek için Ukrayna'dan biraz yardım alalım.' Sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
TRUMP’IN AZİL SÜRECİ
ABD Başkanı Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmış; ABD Temsilciler Meclisi ise azil sürecini başlatan soruşturmaya dair tasarıyı 31 Ekim tarihinde resmi olarak kabul etmişti.
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