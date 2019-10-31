Trump: Bağdadi’nin yerine geçecek kişi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bağdadi’nin yerine geçmesi muhtemel kişinin de ABD askerleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Trump, “Ebubekir el-Bağdadi’nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı ismin de ABD askerleri tarafından etkisiz hale getirildiğini doğruladık. Büyük olasılıkla en tepede yer alacaktı. Şimdi o da öldü” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH KARDAŞ’IN BAŞA GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Trump, sosyal medya paylaşımında etkisiz hale getirilen ismin kim olduğunu paylaşmadı. Öte yandan, Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından DEAŞ’ın liderinin, Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Iraklı Abdullah Kardaş olacağı iddia edilmişti.