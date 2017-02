Trump: Amerikan ruhunu yenileyeceğiz (2)

(Ayrıntılar eklendi)

Nafiz Albayrak / New York, 1 Mart () - ABD Kongre Salonu’na Anayasa Mahkemesi üyesi yargıçların ardından da First Lady Melania Trump girdi. Daha sonra Trump’n kabinesinde yer alan bakanlar salona geçti.Yerel saatle 21:00’da (TSİ: 05:00) salona giren Trump alkışlarla karşılandı. Başkan seçildiğinden bu yana kırmızı renkli uzunca kravatı ile kamuoyu önüne çıkan Trump’ın, bu kez beyaz çizgili lacivert zeminli bir kravat tercih ettiği gözlendi. Trump konuşmasına başlamadan hemen önce Sözcü Paul Rya ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile tokalaştı."Birlik, güçlülük ve kararlılık mesajı"Ryan’ın, "ABD Başkanı’nı sizlere sunmanın ayrıcalıklı onurunu yaşıyorum" demesinin ardından Trump, Sözcü Ryan, Başkan Yardımcısı Pence ve eşi Melanie Trump’ı selamlayarak başladı.Konuşmasında birlik, güçlülük ve kararlılık mesajı vermek istediğini belirten Trump, içinde bulunulan koşullar altında ABD’nin yüz yüze kaldığı ciddi tehditler bulunduğunu ve bu konuda yapacak çok iş olduğunu söyledi ve ekledi:"Her türlü nefrete ve şiddete karşıyız""Ülkemizdeki Yahudileri ve merkezlerini hedef alan tehdit ve saldırılar ne kadar çok iş yapmamız gerektiğini gösteriyor. Her türlü nefrete ve şiddete karşıyız. Meşale şimdi bizim elimizde ve dünyayı aydınlatacak. Bölünmüş ülkemizi yeniden bir araya getireceğiz. Amerikan ruhunu yenileyeceğiz. Dünyadaki tüm uluslar ABD’nin özgür, güçlü ve gururlu bir ülke olduğunu görecek.""ABD’yi yeniden büyük yapabiliriz"ABD’yi yeniden büyük yapmanın yolunun kendi vatandaşlarına öncelik vermekten geçtiğini söyleyen Trump, "İşte o zaman ABD’yi yeniden büyük yapabiliriz" diye konuştu ve "Ölmeye yüz tutan endüstrilere canlanıyor, ordumuz güçleniyor, altyapımız düzeltiliyor, yenileniyor. Amerikan halkına verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi."Binlerce yeni istihdam alanları yaratacağız"Başkan seçilmesinden sonra bir çok büyük şirketin ABD’de milyarlarca dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladıklarını aktaran Trump, "Böylece binlerce yeni istihdam alanları yaratacağız. Borsa rekor kırdı, F 35’in fiyatlarını düşürerek milyarlarca dolarlık kazanç sağladık. Kongre’den bir trilyon dolarlık altyapı yatırım bütçesi isteyeceğim" dedi ve şöyle konuştu:"Müptelalara yardım edeceğiz""Madencilerimizi geleceğini tehdit eden düzenlemeleri yok ettik, Dakota petrol boru hattının yolunu yeniden açtık. ABD’yi istihdamı yok eden ekonomik anlaşmalardan çıkardık. Yurttaşlarımızı korumak ve suç oranını azaltmak için gerekli birimlere talimatlar verdik. Uyuşturucunun ülkemize girişini durduracağız ve müptelalara yardım edeceğiz. ABD güvenlik ve sınır koruma güçlerine gerekli yetkileri verdik. Yakında güney sınırımızda duvar örmeye başlayacağız. Suç örgütü üyelerini uyuşturucu satıcılarını, suçluları sınır dışı edeceğiz. ABD sınırlarını korumak için yasaları uygulayacak. Radikal İslami terörden yurttaşlarımızı korumak için güçlü adımlar atıyoruz. Adalet Bakanlığı verilerine göre teröristlerin çoğu ABD dışından geldi. Kontrolsüz girişe izin verilemez, sıkı soruşturma olmadan ABD’ye gelmeye izin verilemez. ABD’ye, ABD’yi ve Amerikalıları sevenler gelebilirler ancak, teröristler değil.""IŞİD'i mutlaka ortadan kaldıracağız"Trump, terör örgütü IŞİD ile de mücadeleyi sürdüreceklerini ve IŞİD’i mutlaka ortadan kaldıracaklarını vurguladı.ABD’de yasadışı olarak bulunan göçmenlere karşı uygulanan politikanın sürdürüleceği sinyalini veren Trump, "Sıkı denetlemeyi geliştirip bize zarar verenleri dışarı atacağız, gelmeye çalışanları önleyeceğiz. Aşırı uçların ülkemize sığınmalarına izin vermeyeceğiz. Göçmenlik konusunda reform yapmak eğer Amerikalılara daha iyi iş ve gelir sağlarsa, ulusal güvenlik ve hukukun üstünlüğü göz önüne alınırsa mümkün olabilir. Şu anki göçmen politikası modası geçmiş bir politikadır, liyakat temeline dayanan bir sistem getirilmelidir" diye konuştu."Yeni dostluklar ve ittifaklar kurmaya hazırız"NATO’yu desteklediklerine de değinen Trump, "Ancak müttefiklerimiz de mali açıdan üzerlerine düşeni yapmalılar. Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya, NATO’ya kadar tüm dostlarımızın verilen mücadelelerde mali anlamda da üzerlerine düşenleri yapması gerekiyor" dedi.ABD’nin 250. kuruluş yılında daha barışçıl ve özgür bir dünya istediklerini söyleyen Trump, "Yeni dostluklar ve ittifaklar kurmaya hazırız. Biz barışın yanındayız ve her şekilde barış istiyoruz" diye konuştu."Amerikan malı satın alıp, Amerikalılara iş vereceğiz"Konuşması Cumhuriyetçi Partililer tarafından sık sık ayakta alkışlanan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın ekonomi, dış ilişkiler, sağlık konularında izlediği politikaları da ‘felaketler dizisi’ olarak niteledi.Amerikan şirketlerinin ülke dışında yatırım yapmalarını zorlaştıracak kararlar alacaklarına değinen Trump, yakında şirketlere ve orta sınıfa yönelik vergi affını açıklayacaklarını belirtti. Trump, "Amerikan malı satın alıp, Amerikalılara iş vereceğiz" dedi ve ekledi: "Tarihi bir vergi reformu hazırlanıyor" "Ekonomi ekibim, Amerikan şirketlerine uygulanan vergi oranını düşürecek tarihi bir vergi reformu hazırlıyor. Bu yeni reform uygulamaya girince şirketlerimiz, her yerde ve herkesle rekabet edebilecek ve başarılı olabilecek. Bu reform kapsamında orta sınıf için yoğun bir vergi kolaylığı getireceğiz." "Adil ticaret olmalı" ABD malır ürünleri ihraç ettiklerinde çok sayıda ülkenin bu ürünlere "çok yüksek gümrük tarifesi ve vergi" uyguladıklarını da vurgulayan Trump, "Buna karşılık yabancı şirketler ürünlerini ABD'ye getirdiğinde, biz neredeyse hiçbir şey uygulamıyoruz" dedi ve bu durumu da değiştireceklerini vurguladı. Trump, "Serbest ticarete güçlü bir şekilde inanıyorum, ancak bu adil bir ticaret olmalı" diye uyardı. "Obamacare'den kurtulmak için demokratları göreve çağırıyorum"Barack Obama’nın uygulamaya koyduğu Obamacare olarak anılan sağlık sigortası sistemini de eleştiren Donald Trump, "Obamacare denen sağlık felaketinden kurtulmak için demokratları da göreve çağırıyorum. Yönetimimiz, sağlık sigortası, çocuk bakımı ve eğitim konularında da Cumhuriyetçilerle olduğu kadar Demokratlarla da çalışmak istiyor" diye ekledi. Görüntü dökümü: - ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki konuşması