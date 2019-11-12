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Trump: ABD’nin gözü, Bağdadi’nin üçüncü adamının üzerinde
ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta katıldığı bir etkinlikte, “Bağdadi’nin üçüncü adamının nerede olduğunu biliyoruz. ABD’nin gözü onun üstünde” açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde...
DIŞ HABERLER 12.11.2019, 22:13
ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta katıldığı bir etkinlikte, “Bağdadi’nin üçüncü adamının nerede olduğunu biliyoruz. ABD’nin gözü onun üstünde” açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, terör ile ilgili soruya verdiği cevapta, Bağdadi’nin üçüncü adamının nerede olduğunun bilindiğini belirterek, "Gözümüz üçüncü adamın üzerinde. Bu adamın başı belada çünkü onun nerede olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.
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