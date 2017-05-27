“Trump ABD’nin çıkarları yerine hükumeti düşünmeye başlıyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mayıs () – Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD Başkanı Donald Trump’ın geniş çaplı uluslararası işbirliğini ön gören ulusal çıkarlarını korumak yerine hükümeti korumaya çalıştığını bildirdi.

Beyaz Saray’ın üst düzey temsilcisi, ABD idaresinin mevcut koşullarda Rusya’ya yaptırımları hafifletmeyi planlamadığını açıkladı.

Kosaçev Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Görünene göre, Trump’a Rus dosyası ile ilgili yapılan baskılar sonuç vermeye başladı” dedi.

Kosaçev şu şekilde devam etti:

“Trump önceliğini geniş çaplı uluslararası işbirliğini ön gören ulusal çıkarlara değil, kendi özel işlerine, bir başka deyişle hükümeti korumaya veriyor. Trump’tan kendi tavırları konusunda yeni ve ani dönüşler bekleyebiliriz.”