Trump: ''ABD’de yeni bir adalet dönemi başlıyor''

ABD Başkanı Donald Trump’ın Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions dün Amerikan Senatosu’ndan onay almasının ardından, bugün yemin ederek görevine resmen başladı. Beyaz Saray’da düzenlenen yemin töreninde bir konuşma yapan Başkan Trump, Sessions’ın Adalet Bakanlığı görevine gelmesinden büyük gurur duyduğunu söyledi ve yeni Adalet Bakanı ile eşini kutladı. Sessions’ın tüm yaşamını adalete adadığını dile getiren Trump, ‘ABD birçok güçlükle karşı karşıya. Suç oranı artıyor, ölümcül terör tehdidi artıyor. Bir iyileşme yok ama; çok kısa zamanda çok daha iyi olacak. Bu tehlikeli zamanlar, kararlı bir Adalet Bakanı gerektirir ve işte Jeff de budur’ dedi. Jeff Sessions’ın ABD’ye hizmet etme ve ülkeyi korumanın ne demek olduğunu bildiğini belirten Trump, ‘O halkın büyük koruyucusu olacak. Bugün Amerika'da güvenliği sağlamak için tasarlanan üç başkanlık kararnamesi imzalıyorum. Birincisi, ulusumuza yayılmış olan ve gençlerimizin ve diğer insanların, başka pek çok kişinin kanına giren suç kartellerinin geride kalması için Adalet ve İç Güvenlik Bakanlığı’nı yetkilendiriyorum. İkincisi, Amerika'daki şiddet suçunu azaltmak için bir özel görev birimi oluşturmak üzere Adalet Bakanlığı’na yetki veriyorum. Üçüncüsü, Adalet Bakanlığına, suçu durdurma planını ve kolluk kuvvetlerine karşı uygulanan şiddet suçlarını durdurma ve engelleme yetkisi veriyorum. Kolluk güçlerine karşı işlenen suçlar bugün itibariyle sona erecek. Bugünkün tören, masum insanları terörize eden çete üyeleri ve uyuşturucu satıcılarına açık bir mesaj olarak görülmelidir. Onların günü sona erdi. Yeni bir adalet dönemi başlıyor, şu anda başlıyor’ diye konuştu.



Trump’ın konuşmasının ardından Jeff Sessions, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözlerini tekrarlayarak yemin etti ve ABD’nin Adalet Bakanı görevine resmen başladı. Sessions da yaptığı konuşmada ABD’de büyük bir suç sorunu olduğunu, bu eğilimin Amerikan halkının sağlığına ve güvenliğine zarar verdiğini söyledi. Sessions, Adalet Bakanı olarak, ABD’nin güvenliğini sağlamak için suç örgütlerine karşı mümkün olan en etkili yolla mücadele edeceklerini belirtti. ABD’nin büyüyen bir terör tehdidi altında olduğunu dile getiren Sessions, ‘Sayın Başkan, terörle etkin mücadelede Adalet Bakanlığı’na güvenebilirsiniz’ dedi.



Donald Trump törenin sonunda, başkanlık özel yetkisini kullanarak daha önce sözünü ettiği üç ayrı kararnameyi imzaladı.