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Trump: ABD'yi bir daha tehdit ederseniz, sonuçlarına katlanırsınız

İstanbul, 23 Temmuz () -  ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "Bir daha asla ABD'yi tehdit etmeyin..." uyarısı yaptı. Trump, Pazar günü bir konuşmasında kendisini uyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Twitter üzerinden yanıt verdi. Twitter...

Trump: ABD'yi bir daha tehdit ederseniz, sonuçlarına katlanırsınız

İstanbul, 23 Temmuz () -  ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "Bir daha asla ABD'yi tehdit etmeyin..." uyarısı yaptı.
Trump, Pazar günü bir konuşmasında kendisini uyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Twitter üzerinden yanıt verdi.
Twitter mesajında büyük harfler kullanmayı tercih eden Trump, "Bir daha asla ABD'yi
 tehdit etmeyin; aksi takdirde, geçmişteki gibi sonuçlarına katlanırsınız. Biz artık sizin çılgınca çatışma ve ölüm sözlerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz; dikkatli olun" diye uyardı.
Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini bugüne kadar kullanmadığı en sert ifadelerle hedef aldı. Ruhani, "ABD'yi mutlaka yeneceklerini" söyledi ve ABD'nin İran ile müzakere talebine son noktayı koydu:
"Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD'yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir."
Trump'ın çatışmacı tavrıyla sadece İran için değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, "Düşmanlar, İran'la savaşın savaşların anası, İran'la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye konuştu.
İran aleyhine başlattığı yaptırımlara karşı ABD'yi mutlaka yeneceklerini söyleyen Ruhani, "Ödeyeceğimiz bedeller olacak, ancak elde edeceğimiz çıkarlar daha fazla olacak. Tehditler bizi birbirimize daha da kenetleyecek" dedi.
İran'ın petrol satışını önlemeye çalışan ABD makamlarının çabalarına değinen Ruhani, "'İran petrol satamazsa kimse satamaz' dediğimizde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağımızı düşünüyorlar, hâlbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz'ü kapatmak bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz çeşitli boğazlarımız daha var" dedi. (Fotoğraflı)

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