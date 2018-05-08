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Trump, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı (2)

"UTANÇ VERİCİ ANLAŞMA" Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Mayıs () Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran rejiminin nükleer silah üretme yeteneğini yok etmek gerektiğini, bu anlaşmanın buna olanak vermediğini söyledi.  İran'ın;...

Trump, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı (2)

"UTANÇ VERİCİ ANLAŞMA"

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Mayıs () Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran rejiminin nükleer silah üretme yeteneğini yok etmek gerektiğini, bu anlaşmanın buna olanak vermediğini söyledi.  İran'ın; Hamas'a, El Kaide'ye ve Hizbullah'a destek verdiğini, terörü desteklediğini savunan Trump, "2015'te yönetim, öteki ülkelerle anlaşmaya imza attı. Bunun, bizi ve müttefiklerimizi nükleer silahlardan koruması gerekiyordu. Ama bu anlaşma İran'ın uranyum üretmesine olanak sağladı. Bu felaket anlaşmayla İran yalanlarını sürdürdü. Anlaşma İran'ın yalanlarının önünü kesmedi, yalnızca askeri ve ekonomik olarak büyümelerine yol açtı. Bu utanç verici anlaşma barış getirmedi. Anlaşmadan çekildiğimizi duyuruyorum. İran'a en üt düzeyde yaptırımlar uygulayacağız" dedi.
 

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