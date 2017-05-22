“Trump, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinden yana çıktı”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Mayıs () – ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinden yana çıktığını söyledi.

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Tillerson, “Bu görüşmede Trump ilişkilerin düşük seviyede bulunduğunu ve ABD ile Rusya’nın ikili ilişkilerini iyileştirmesi gerektiğini kaydetti. Bunun yanı sıra Trump, Lavrov ile görüşmesi sırasında iç siyasetteki sorunların dikkatini dış siyasetten kaydıramayacağını vurguladı“ dedi.

Lavrov, Mayıs ayının başında ABD ziyareti sırasında Tillerson ve Trump ile bir araya gelmişti.