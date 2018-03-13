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Trump ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden aldı (2)

(Fotoğraf eklendi) Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () – ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirdi. Trump yeni atamaları Twitter hesabından da duyurdu...

Trump ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden aldı (2)

(Fotoğraf eklendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart () – ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevinden aldı ve yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu getirdi.

Trump yeni atamaları Twitter hesabından da duyurdu ve paylaşımında, “CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkartacak! Rex Tillerson sana hizmetlerin için teşekkür ediyorum! Gina Haspel CIA’nın yeni ve ilk kadın direktörü olacak. Hepinizi tebrik ediyorum” yazdı.

Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre CIA Direktör Yardımcısı Gina Hapsel ise Pompeo’nun görevine gelerek "istihbarat servisinin tarihindeki ilk kadın direktör" olacak.

ABD Başkanı Donald Trump The Washington Post’a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel’i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi:

“Rex Tillerson’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi, kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum”

Beyaz Saray yetkililerince verilen bilgilere göre uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump’ın Tillerson’u “fazla düzen adamı” olarak değerlendiriyor ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti. (Fotoğraflı)

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