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Trump: AB dağılacak, İngiltere birlikten ayrılmakta haklı

Edip Sönmez / İstanbul, 16 Ocak, () – Donald Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının çok doğru olduğunu ve AB’nin dağılmaya devam edeceğini söyledi. İngiltere’nin The Times ve Almanya’nın...

Trump: AB dağılacak, İngiltere birlikten ayrılmakta haklı

Edip Sönmez / İstanbul, 16 Ocak, () – Donald Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının çok doğru olduğunu ve AB’nin dağılmaya devam edeceğini söyledi.

İngiltere’nin The Times ve Almanya’nın Bild gazetelerine ortak bir röportaj veren yeni ABD Başkanı Trump, “Britanya’nın AB’den çıkmakla çok zekice davrandığını” söyledi ve AB’nin, “Almanya’ya ait bir araçtan ibaret olduğunu” iddia etti.

Alman Şansölyesi Angela Merkel’e saygı duyduğunu ancak Merkel’in göçmen politikasının ‘feci bir hata’ olduğunu savunan Donald Trump, Merkel için, “Bence tüm o yasadışı göçmenleri alarak felaket bir hata yaptı” dedi.

Göç Dalgası ve AB’nin Çözülmesi İlişkisi

Avrupalıların göç dalgasından dolayı öfkeli olduklarını ve ‘kendi kimliklerini muhafaza etmek istediklerini’ söyleyen Trump, “AB’yi bir arada tutmak çok zor olacak, çünkü insanlar kızgın” dedi.

Avrupa Birliği’nin dağılması ihtimaline kayıtsız yaklaşan Trump, İngiltere’nin AB’de kalmasını teşvik etmiş olan Barack Obama ve hükümetinden bu noktada da ayrılıyor.

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